Спикер Сената К.Токаев принял Заместителя Генерального секретаря ООН И.Накамицу
24 августа 2017, 18:32
И.Накамицу дала высокую оценку лидерству Казахстана в делеядерного разоружения.
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял Заместителя Генерального секретаря ООН, Высокого представителя по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, прибывшую в Казахстан для участия в62-йконференции Пагуошского движения ученых, сообщает пресс-служба Сената.
Руководитель верхней Палаты Парламента пожелал ей успехов в столь трудном деле, как нераспространение в качестве Высокого представителя ООН по вопросам разоружения.
К.Токаев подчеркнул, что ООНявляется важным инструментом поддержания мира и стабильности, укрепления международной системы безопасности. Спикер Сената сказал, что Казахстан придает большое значение деятельности Конференции по разоружению и рассматривает ее в качестве единственной многосторонней переговорной площадки в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружением.
И.Накамицу дала высокую оценку лидерству Казахстана в делеядерного разоружения, подчеркнула важность вовлечения ученых в дискуссию на данную тему.
Стороны также обсудили предстоящую ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия. Документ стал первым за последние 20 лет юридически обязательным инструментом по вопросам ядерного разоружения и будет открыт для подписания 20 сентября этого года.
Фото: пресс-службы Сената
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