Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Спикер Сената К.Токаев принял Заместителя Генерального секретаря ООН И.Накамицу

24 августа 2017, 18:32

И.Накамицу дала высокую оценку лидерству Казахстана в делеядерного разоружения.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял Заместителя Генерального секретаря ООН, Высокого представителя по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, прибывшую в Казахстан для участия в62-йконференции Пагуошского движения ученых, сообщает пресс-служба Сената.



Руководитель верхней Палаты Парламента пожелал ей успехов в столь трудном деле, как нераспространение в качестве Высокого представителя ООН по вопросам разоружения.
К.Токаев подчеркнул, что ООНявляется важным инструментом поддержания мира и стабильности, укрепления международной системы безопасности. Спикер Сената сказал, что Казахстан придает большое значение деятельности Конференции по разоружению и рассматривает ее в качестве единственной многосторонней переговорной площадки в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружением.

И.Накамицу дала высокую оценку лидерству Казахстана в делеядерного разоружения, подчеркнула важность вовлечения ученых в дискуссию на данную тему.

Стороны также обсудили предстоящую ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия. Документ стал первым за последние 20 лет юридически обязательным инструментом по вопросам ядерного разоружения и будет открыт для подписания 20 сентября этого года.

Фото: пресс-службы Сената


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...