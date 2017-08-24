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Умер джазмен Джон Аберкромби

24 августа 2017, 18:53

О кончине гитариста сообщили в социальной сети Facebook.

В городе Кортленд (штат Нью-Йорк) скончался знаменитый джазмен Джон Аберкромби. Артисту было 72 года, передает Dni.ru

О кончине гитариста сообщили в социальной сети Facebook.

"Семья музыканта выражает благодарность за слова соболезнования и просит уединения и спокойствия в это тяжелое время скорби", – сообщила пресс-служба джазмена.


Фото: https:lenta.ru

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