Фото аппетитного сэндвича с индейкой удивило пользователей Сети

Пользователям Twitter показалось, что запечатленные на снимке куски идейки очень напоминают женские бедра. Они принялись наперебой нахваливать «идеальную фигуру» бутерброда, отмечая, что он выглядят «божественно». «У этой индейки есть бедрышки», — отметил один из них.





«Это гребанный сэндвич сложен лучше, чем я», — позавидовал другой.