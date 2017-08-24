Фото аппетитного сэндвича с индейкой удивило пользователей Сети
24 августа 2017, 19:01
Пользователям Twitter показалось, что запечатленные на снимке куски идейки очень напоминают женские бедра.
В сети обратили внимание на необычную фотографию сэндвича с индейкой. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте Deathcamps и за три дня набрал более 96 тысяч лайков и 35 тысяч ретвитов. «Этот сэндвич с индейкой чертовски хорошо умеет расслабляться», — отметил автор поста. Об этом пишет Lenta.ru
This turkey sandwich better chill tf out pic.twitter.com/zQE25BG6xT— AV (@deathcamps) 22 августа 2017 г.
Пользователям Twitter показалось, что запечатленные на снимке куски идейки очень напоминают женские бедра. Они принялись наперебой нахваливать «идеальную фигуру» бутерброда, отмечая, что он выглядят «божественно». «У этой индейки есть бедрышки», — отметил один из них.
«Это гребанный сэндвич сложен лучше, чем я», — позавидовал другой.
Некоторым фотография показалась забавной, и они с помощью фотошопа начали «наряжать» индейку в нижнее белье и плавки, а также дорисовывать ноги, спину и ягодицы.
22 августа 2017 г.
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