Механизмы поддержки экспортеров планируют унифицировать в ЕАЭС

Экспортно-кредитные агентства стран ЕАЭС договорились о сотрудничестве, в частности, об имплементации механизмов поддержки экспортеров, обмене информацией и опытом. Меморандум о сотрудничестве подписали руководители экспортно-кредитных агентств Казахстана, России, Белоруссии и Армении подписали на форуме «Евразийская неделя» в Астане.





За слаженность в работе по сотрудничеству министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина назвала представителей экспортно-кредитных агентств "ледоколами" и призвала всех остальных равняться на них.





- Мы хотим, чтобы не просто экспорт национальных компаний продвигался на внешние рынки, хотя это тоже важно, мы хотим, чтобы через кооперационные цепочки мы создавали совместный товар союза, который с помощью такой синергии финансовых инструментов поддержки экспорта помогал продвигаться на внешние рынки. У нас создана рабочая группа на площадке комиссии по поддержке экспорта и лидерами, локомотивами работы по формированию этих инструментов поддержки экспорта стали именно экспортные агентства. Вы действительно являетесь ледоколами, на которых мы будем просить равняться и банки развития. Мы будем вас ставить в пример, - сказала В.Никишина, открывая заседание руководителей экспортных агентств в рамках форума «Евразийская неделя» в четверг.





О том, какая работа предстоит в рамках подписанного меморандума, рассказал председатель правления АО "KazakhExport" Руслан Искаков.





- Сейчас в каждой стране свои походы к финансированию экспортных операций, поддержки экспортеров и задача наша сегодня заняться тем, чтобы унифицировать все эти правила. Потому что совсем разные программы в каждой стране, разное законодательство, разная регуляторная среда и информационные базы тоже соответственно разные, - отметил он.





В этой работе, по его мнению, можно использовать наиболее успешный мировой опыт. В частности, успешные примеры сотрудничества можно позаимствовать у агентства по страхованию торговли Африки, исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (Islamic Corporation for the Insurance of Investment & Export Credit (ICIEC).





- Нам необходимо работать, чтобы наши инструменты были наиболее понятными. То есть, чтобы предприниматель, который вышел из Белоруссии в Россию, мог уже заранее понимать какие инструменты есть в ЭКСАР (государственное экспортно-кредитное агентство РФ – Прим.автора), или какие инструменты есть в Армении, Казахстане, чтобы все они имели однородную характеристику, - отметил глава "KazakhExport".





Фото: youtube.com