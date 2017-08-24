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Какую пенсию получает примадонна российской эстрады - Алла Пугачева

24 августа 2017, 20:52

Ее пенсия составляет 17 тысяч рублей.

Народная артистка СССР Алла Пугачева недовольна слишком маленькой пенсией, передает Росбалт.

«Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!» — заявила Пугачева на свадьбе своего внука Никиты Преснякова. Как сообщают «Дни.ру», пенсия примадонны российской эстрады составляет 17 тысяч рублей.

По данным издания, певица в свое время получала за концерты совсем небольшие деньги. В частности, в 1978 году ее концертная ставка составляла 16,5 рубля, а чуть позже всего 47,5 рубля. Из этих денег и расчитывалась пенсия Пугачевой.

К слову, Пугачева подарила внуку в связи со свадьбой апартаменты стоимостью не менее 60 млн рублей.

Фото: gordonua.com


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