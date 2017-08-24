Какую пенсию получает примадонна российской эстрады - Алла Пугачева
24 августа 2017, 20:52
Ее пенсия составляет 17 тысяч рублей.
Народная артистка СССР Алла Пугачева недовольна слишком маленькой пенсией, передает Росбалт.
«Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!» — заявила Пугачева на свадьбе своего внука Никиты Преснякова. Как сообщают «Дни.ру», пенсия примадонны российской эстрады составляет 17 тысяч рублей.
По данным издания, певица в свое время получала за концерты совсем небольшие деньги. В частности, в 1978 году ее концертная ставка составляла 16,5 рубля, а чуть позже всего 47,5 рубля. Из этих денег и расчитывалась пенсия Пугачевой.
К слову, Пугачева подарила внуку в связи со свадьбой апартаменты стоимостью не менее 60 млн рублей.
Фото: gordonua.com
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