Какую пенсию получает примадонна российской эстрады - Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева недовольна слишком маленькой пенсией , передает , передает Росбалт





«Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!» — заявила Пугачева на свадьбе своего внука Никиты Преснякова. Как сообщают «Дни.ру», пенсия примадонны российской эстрады составляет 17 тысяч рублей.





По данным издания, певица в свое время получала за концерты совсем небольшие деньги. В частности, в 1978 году ее концертная ставка составляла 16,5 рубля, а чуть позже всего 47,5 рубля. Из этих денег и расчитывалась пенсия Пугачевой.





К слову, Пугачева подарила внуку в связи со свадьбой апартаменты стоимостью не менее 60 млн рублей.





Фото: gordonua.com



