Солнцеликий Трамп затмил собой Обаму

Президент США Дональд Трамп опубликовал коллаж, в котором показано затмение, вроде солнечного или лунного. Вместо небесных тел яркий Трамп затмевает фотоснимок Обамы, где политик изображен в черном цвете

Подпись под коллажом, которую в своем Twitter оставил Трамп, тоже многозначительна: "Лучшее затмение в истории". Таким образом подписчикам предлагается поверить, что Трамп затмил своего предшественника Барака Обаму – и это, судя по подписи, очень хорошо.

Так автор коллажа обыграл произошедшее несколько дней назад полное солнечное затмение, первое за последнюю сотню лет, которое можно было наблюдать по всей территории Америки – от Западного до Восточного побережья континента.





В момент передачи властных полномочий от Обамы к Трампу некоторые политологи советовали не питать радужных надежд по поводу нового хозяина Овального кабинета. Приход в Белый дом консервативного популиста, каковым в самих США многие считают Дональда Трампа, на самом деле является знаком серьезных сдвигов.

Как заявляли эксперты, перемены могут коснуться торговых соглашений, военного партнерства, политики в сфере экологии, социального страхования и привести к пересмотру отношений США с европейскими партнерами, а также с Канадой, Мексикой, Японией, Китаем, Россией и с развивающимися странами. Впрочем, всю суть этих возможных перемен как раз и продемонстрировал нынешний американский президент всего одним твитом, считают политологи.