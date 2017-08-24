Более 1 тыс. участников собрались на юбилейную ХХХ спартакиаду «Ак бидай» в Жаркаинском районе

Сегодня в Жаркаинском районе состоялось торжественное открытие ХХХ областной летней спартакиады «Ак бидай», в которой приняли участие более 1000 спортсменов из всех районов региона , сообщает пресс-служба акима Акмолинской области.









Поздравляя участников, аким области М.Мурзалин подчеркнул, что активная пропаганда и поддержка здорового образа жизни, развитие массовых видов физической культуры и спорта являются одним из важнейших направлений государственной политики Президента Казахстана Н.А.Назарбаева. «У нас уделяется огромное внимание развитию и пропаганде физической культуры и спорта, успешно реализуются программы популяризации здорового образа жизни. В области ежегодно вводятся в эксплуатацию современные спортивные сооружения, открываются новые физкультурно-оздоровительные комплексы. За последние два года количество спортивных сооружений увеличилось на 100 единиц», – сказал аким и пожелал удачи спортсменам.









Традиционная летняя областная спартакиада проводится по 7 видам спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы, шашки, настольный теннис, семейные старты. Отрадно, что юбилейная спартакиада проводится в обновленном стадионе города Державинска, на ремонт которого было затрачено около 100 млн тенге.









Добавим, спартакиада пройдет в период с 24 по 26 августа, а ее победители станут участниками республиканской спартакиады, которая пройдет в сентябре 2017 года.