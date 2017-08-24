Определены все группы Лиги чемпионов
24 августа 2017, 22:58
Групповой этап Лиги чемпионов начнется 12 сентября.
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа турнира. УЕФА пригласил для проведения жеребьевки Франческо Тотти и Андрея Шевченко, сообщает Eurosport.ru
Полностью результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выглядят так:
Группа А: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА;
Группа В: «Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт», «Селтик»;
Группа С: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах»;
Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг»;
Группа Е: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор»;
Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейенорд»;
Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «Лейпциг»;
Группа Н: «Реал», «Боруссия» Дортмунд, «Тоттенхэм», АПОЭЛ.
Церемония жеребьевки прошла на берегу моря в восточном районе Монако – Ларвотто
Групповой этап Лиги чемпионов начнется 12 сентября.
Фото: horamsk.ru
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