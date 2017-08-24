EXPO 2017: анонс мероприятий на 25 августа

Что посмотреть на международной выставке в пятницу.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена обширная программа.





Так, в 8:00 на териитории выставки напротив южного КПП, расположенного в 3 секторе «UnfurlingEnergy» состоится утренняя зарядка волонтеров с титулованными спортсменами Республики Казахстан Султаном Кияловым и Сабитом Жусуповым.





Султан Киялов: мастер по боксу, тайскому боксу и по ушу саньда. Победитель международных турниров по рукопашному бою, чемпион Гран-При AlashPrideFightingChampionship, победитель турнира FIGHT NIGHTS 65, действующий чемпион ALASH PRIDE FC в весе 77 кг.





Сабит Жусупов: Победитель турниров FIGHT NIGHT GLOBAL 65 и FIGHT NIGHTS GLOBAL 70, серебряный призёр мира по боевомукунг фу, 2-х кратный чемпион Казахстана по рукопашному бою, 2-х кратный чемпион Казахстана по боевому самбо, 2-х кратный чемпион Казахстана по панкратиону, Чемпион Казахстана по боевому кунг фу.





В 10:00 в павильоне Финляндии состоится День финского образования на тему «Глобальное Педагогическое Образование». В мероприятии примет участие министр образования Финляндии Санни Грахн-Лаасонен.





В рамках Дня планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Министерствами образования и науки Республики Казахстан и Финляндии. Представители финских университетов JAMK и Хяме подпишут меморандум о взаимопонимании с представителями Назарбаев Интеллектуальных школ. Вместе с тем, Университет JAMK планирует подписать договор о совместной реализации внедрения программ магистратуры сестринского дела с Казахским медицинским университетом непрерывного образования.





В 14:00 в Павильоне Международных Организаций состоится День Биоразнообразия. Организатор мероприятия - UNDP (UnitedNationsDevelopmentProgramme – Программа развития ООН).





Цель проведения Дня Биоразнообразия- повысить знания посетителей Выставки об уникальном биологическом разнообразии и важности чистой энергии для экологии Казахстана и планеты. В программу Дня включены познавательные презентации, викторины на презентованную тему, а также вручение памятных призов.





В 15:00 на сцене Национального дня состоится процедура взвешивания участников профессионального боксерского вечера, в главном бою которого померятся силами казахстанка Фируза Шарипова (6-1, 4 КО) и представительница Болгарии Милена Колева (9-9-1, 3 КО). Десятираундовый поединок пройдет за вакантные титулы WIBA и WBU в легком весе. Обе спортсменки покажут свой вес, с которым они подошли к этому поединку и проведут “битву взглядов”.



Также в процедуре взвешивания примут участие и другие боксеры этого вечера:

Айдын Ельжанов (3-0, 2 КО), Казахстан - Абылайхан Есентаев (дебют), Казахстан - второй полулегкий вес

Апти Устарханов (15-2-3, 5 КО), Россия - Сосо Абуладзе (11-6-1, 8 КО), Грузия - второй средний вес

Тамирлан Раимкулов (0-0-1, 0 КО), Казахстан - Степан Партнов (дебют), Узбекистан - средний вес

Амирхан Тулеуов (1-2-0), Казахстан - Анар Хумбатов, Азербайджан - полусредний вес

Также там будет представлена пара соперников, которые проведут бой по правилам ММА. Муродатский медведь” Хантураев (6-1-1), Узбекистан встретится с Юрием Проценко (8-4-0), Украина - тяжелая весовая категория.

Все участники боксерского шоу, которым уже на следующий день предстоит показать зрелищные поединки, зафиксируют свой вес, а затем проведут традиционный шоу-элемент в боксе - дуэль взглядов.

Процедура взвешивания всегда была интересным и неотъемлемым атрибутом в боксе, потому что она проводится в преддверии поединков и дает возможность визуально оценить физическую форму боксера, а в дуэли взглядов посмотреть его психологическую готовность к своему сопернику.





В Арт Центре с 25 августа будет проходить цикл лекций Марии Савостьяновой «Дизайн сегодня». Слушатели курса узнают об основных тенденциях, объединяющих разные области дизайна, о выдающихся профессионалах и их проектах.

В пятницу, 25 августа в 19:00 час. состоится первая лекция на тему «Стратегии и практика глобализации». В лекции будут рассмотрены наиболее характерные способы адаптации местного колорита, перевода «локального» в «глобальное». Будет проанализировано творчество дизайнеров Сатиендры Пакхале, Патрисии Уркиолы, Паолы Навоне и многих других.

Вместе с тем, в субботу 26 августа в 15:00 час. слушатели смогут посетить лекцию на тему «On/Off. Световой дизайн: технологии, проектировщики, фабрики, образы».

В воскресенье, 27 августа в 15:00 час . состоится обсуждение темы «Тенденции передового дизайна: 10 самых концептуальных проектов и дизайнерских инсталляций 2017 года».

Мария Савостьянова — искусствовед, дизайн-критик, заместитель главного редактора журнала «Интерьер+Дизайн». Автор более 350 статей о потребительском и коллекционном дизайне. В течение 15 лет обозревает крупнейшие выставки дизайна и современного искусства. «Дизайн сегодня» — интенсив, состоящий из трех лекций о насущных вопросах современного дизайна.



