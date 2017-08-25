Аршавин раскритиковал женский футбол

"Все, что я видел в женском футболе"

Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин негативно отозвался о женском футболе. Его слова в четверг, 24 августа, приводит « Чемпионат.com ».





«Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол. Все, что я видел в женском футболе, — это подобие. По моему мнению, девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом», — заявил Аршавин.





Ранее 24 августа 36-летний Аршавин рассказал о возможных сроках завершения карьеры. Он признался, что нынешний сезон может стать для него последним в качестве футболиста.





До 1970-х футбол рассматривался как мужской вид спорта. В это же время произошло признание женского футбола. Первый чемпионат мира по футболу среди женщин прошел в 1991 году. Действующими чемпионками мира являются американки.





Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости



