Аршавин раскритиковал женский футбол
25 августа 2017, 13:20
"Все, что я видел в женском футболе"
Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин негативно отозвался о женском футболе. Его слова в четверг, 24 августа, приводит «Чемпионат.com».
«Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол. Все, что я видел в женском футболе, — это подобие. По моему мнению, девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом», — заявил Аршавин.
Ранее 24 августа 36-летний Аршавин рассказал о возможных сроках завершения карьеры. Он признался, что нынешний сезон может стать для него последним в качестве футболиста.
До 1970-х футбол рассматривался как мужской вид спорта. В это же время произошло признание женского футбола. Первый чемпионат мира по футболу среди женщин прошел в 1991 году. Действующими чемпионками мира являются американки.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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