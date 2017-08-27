Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер

Причины его смерти пока не уточняются.

В Лос-Анджелесе умер американский кинорежиссер Тоуб Хупер, наиболее известный по фильмам «Техасская резня бензопилой» и «Полтергейст». Кинематографисту было 74 года. Причины его смерти пока не уточняются , сообщает , сообщает Lenta.ru со ссылкой на Variety.





Триллер «Техасская резня бензопилой», получивший в 1974 году признание и критиков, и зрителей, помог Хуперу войти в голливудскую киноиндустрию. Идея картины принадлежит ему самому, он выступил режиссером, продюсером и сценаристом ленты. Собрав молодую команду из студентов и коллег, Хупер снял малобюджетную «Техасскую резню» всего за две недели.





Режиссер продолжил специализироваться на фильмах ужасов. Вслед за первой картиной последовали «Смертельная ловушка», «Полтергейст», «Кошмар дома на холме», «Морг» и другие.





В 1983 году за ленту «Полтергейст» Хупер получил премию «Сатурн», которая вручается авторам научно-популярных и фэнтезийных работ, а также фильмов ужасов. Картина также была номинирована на три премии «Оскар».



