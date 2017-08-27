Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
27 августа 2017, 15:28
Причины его смерти пока не уточняются.
В Лос-Анджелесе умер американский кинорежиссер Тоуб Хупер, наиболее известный по фильмам «Техасская резня бензопилой» и «Полтергейст». Кинематографисту было 74 года. Причины его смерти пока не уточняются, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Variety.
Триллер «Техасская резня бензопилой», получивший в 1974 году признание и критиков, и зрителей, помог Хуперу войти в голливудскую киноиндустрию. Идея картины принадлежит ему самому, он выступил режиссером, продюсером и сценаристом ленты. Собрав молодую команду из студентов и коллег, Хупер снял малобюджетную «Техасскую резню» всего за две недели.
Режиссер продолжил специализироваться на фильмах ужасов. Вслед за первой картиной последовали «Смертельная ловушка», «Полтергейст», «Кошмар дома на холме», «Морг» и другие.
В 1983 году за ленту «Полтергейст» Хупер получил премию «Сатурн», которая вручается авторам научно-популярных и фэнтезийных работ, а также фильмов ужасов. Картина также была номинирована на три премии «Оскар».
Фото: Global Look Press
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