Казахстанская кинодрама «Дорога к матери» завоевала главный приз фестиваля в Хорватии

Это фильм о силе материнской любви и жизненных испытаниях на фоне масштабных исторических катаклизмов ХХ века.

На кинофестивале«Марко Поло» в Хорватии с успехом прошел показ исторической драмы «Дорога к матери», созданной генеральным продюсером Алией Назарбаевой и режиссером Аканом Сатаевым и по заказу Министерства культуры и спорта РК , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Хорватии.





Международный кинофестиваль под патронатом Президента Хорватии ежегодно проводится на древнем острове Корчула, где родился всемирно известный путешественник Марко Поло, который в XIII веке прошел по Великому Шелковому пути и посетил Восточный Туркестан. Девиз фестиваля «Шелковый путь - дорога к диалогу» отражает важность развития культурно-исторических связей между странами Азии и Европы.





В фестивале принимали участие кинематографисты из Азербайджана, Болгарии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кореи, Турции, Хорватии и других стран.





Казахстанскую делегацию представляли исполнители главных ролей фильма «Дорога к матери» Адиль Ахметов и Алтынай Ногербек, а также сотрудники Посольства РК в Хорватии.





«Ваш фильм отличается особой атмосферой, великолепной работой съемочной и актерской группы. Мы увидели историю вашей страны, переданную через любовь матери и сына. Благодарим генерального продюсера вашего фильма Алию Нурсултановну Назарбаеву за такой труд», - отметил директор фестиваля, известный режиссер и продюсер Игорь Призмич.





«Я рад приветствовать Казахстан и вас на нашем историческом острове. Очень восхищен игрой актеров и масштабом съемок. Мы узнали много нового о Казахстане и с удовольствием ждем ваших туристов у нас в Хорватии», - поделился своим мнением мэр города Корчула Андрия Фабрис.





Кинодрама «Дорога к матери» о силе материнской любви и жизненных испытаниях на фоне масштабных исторических катаклизмов ХХ века завоевала сердца зрителей и гостей кинофестиваля. Жюри фестиваля «Марко Поло» присудило картине «Дорога к матери» главный приз «Лучший фильм» фестиваля и вручило членам казахстанской делегации дипломы и награды.





«Для нас это большая честь – рассказывать об истории и культуре Казахстана за границей через такой трогательный фильм. Мы увидели искренние эмоции, слезы и сопереживание хорватских зрителей и от всего сердца благодарим их за такую оценку», - сказала актриса Алтынай Ногербек.





Ранее «Дорога к матери» была показана на 38-ом Московском международном кинофестивале, а также завоевала Гран-при Международногокинофестиваля «Евразийский мост». Кроме того,казахстанская историческая драма получила призы кинопремии «Выбор критиков», а также почетный приз «Лучший фильм Центральной Азии» на церемонии VI Национальной кинопремии «Ак Илбирс» в Бишкеке.







