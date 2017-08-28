Руководитель управления по делам религий акимата Жамбылской области дал интервью по религиозной сфере в Меркенском районе

Контроль за соблюдением законодательства в сфере религиозной деятельности будет продолжен.

Интервью руководителя управления по делам религий акимата Жамбылской области Омарова Ж.Ж. по факту публикации в средствах массой информации статей касательно факта в религиозной сфере в Меркенском районе.





- Прокомментируйте, пожалуйста, правомерны ли были действия сотрудников Меркенского районного акимата?





- Акиматом Меркенского района Жамбылской области был зафиксирован факт нарушения Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и вынесено решение об административном правонарушении в отношении Владимира Воронцова.





Позднее Меркенским районным судом было принято решение о прекращении дела.





Комментируя данную ситуацию, необходимо отметить, что действия со стороны государственных органов были в рамках правового поля и обоснованы.





Так как согласно пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» богослужения, религиозные обряды, церемонии и (или) собрания беспрепятственно проводятся (совершаются) в культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории, в местах поклонения, в учреждениях и помещениях религиозных объединений, на кладбищах и в крематориях. В иных случаях должны быть согласование с местными исполнительными органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.





- Какова была реакция священослужителя В.Воронцова и общественности региона на данный факт правонарушения? И имело ли место в данном случае ущемление прав и свобод граждан?





- В связи с возникшей ситуацей считаем недопустимым и опасным попытки гражданина В.Воронцова и других лиц придать рядовым административным делам межрелигиозную и межэтническую окраску.





В некоторых средствах массовой информации были высказывания, которые могут быть истолкованы в соответствии с законами Республики Казахстан как разжигание религиозной, межэтнической, межнациональной вражды или розни и служить основанием для возбуждения уголовного дела (Уголовный кодекс РК, статья 174. Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).





Казахстан является многоконфессиональным и многонациональным государством, где мирно сосуществуют 18 конфессий и более 130 этносов. В Казахстане никогда не имело место притеснение представителей каких-либо этносов, тем более по религиозным и этническим признакам.

В данном случае необходимо было согласовать действия православной церкви с местным исполнительным органом.





Данный случай не может быть основанием для заявлений о том, что в Казахстане идет ущемление прав на свободу совести.





Поступил сигнал об административном правонарушении, на который местные исполнительные и правоохранительные органы обязаны реагировать в соответствии с действующим законодательством.





В любом деле окончательное решение принимается судом, который выясняет все обстоятельства и выносит вердикт.





По данному делу суд нашел процедурные нарушения и оправдал В.Воронцова, с чем исполнительные органы обязаны согласиться и выполнить решение суда.





Контроль за соблюдением законодательства в сфере религиозной деятельности будет продолжен.





Жамал Садвокасова





Фото: zhambylnews.kz



