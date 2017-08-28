Пенсионные накопления казахстанцев превысили 7 триллионов тенге

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 августа 2017 года составила 7,27 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 588 млрд. тенге (8%), сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.





Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по всем видам договоров на 1 августа 2017 года составило 10,09 млн. единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов – 9,62 млн. единиц. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 430,3 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам – 39,83 тыс. единиц.





Общая сумма поступивших взносов в июле 2017 года составила 59,5 млрд. тенге, в том числе обязательных пенсионных взносов порядка 56,7 млрд. тенге. Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков с начала 2017 года, составила 297,06 млрд. тенге. По состоянию на 1 августа доходность пенсионных активов ЕНПФ с начала года составила 4,3% при уровне инфляции 3,8% за аналогичный период.





С начала 2017 года сумма пенсионных выплат из ЕНПФ составила 134,31 млрд. тенге, в том числе переводы в страховые организации 16,13 млрд. тенге. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено порядка 106,58 млрд. тенге (из них в страховые организации 10,95 млрд. тенге).





Информацию о состоянии пенсионных накоплений (в том числе о начисленном инвестиционном доходе) на своем ИПС вкладчик может получить в одном из 231 центра персонального обслуживания ЕНПФ, посредством почтовой связи, по электронной почте, на сайте ЕНПФ или через мобильное приложение.





На 1 августа 2017 около 769 тыс. человек получают выписки на электронный адрес и около 3,5 млн имеют возможность получать информацию посредством сайта или мобильного приложения "ENPF" для смартфонов и планшетов, функционирующих на разных операционных системах. За июль 2017 года в ряды последних присоединились порядка 100 000 вкладчиков, подписавших дополнительное соглашение об изменении способа информирования.





Количество скачиваний мобильного приложения за месяц увеличилось почти на 67,4 тыс. и составило 917,7 тыс. скачиваний. Напомним, что по состоянию на 1 января 2017 года данный показатель был равен 509,7 тыс. скачиваний.





Консультацию по всем интересующим вопросам, кроме тех, которые являются конфиденциальными, вкладчики могут получать как при личном обращении в ЕНПФ, так и удаленно: по телефону, позвонив на бесплатный номер 1418, через социальные сети, форму "обратной связи" и онлайн-чат на корпоративном сайте Фонда.





ЕНПФ стремится улучшить качество предоставляемых услуг и создать дополнительные удобные каналы предоставления информации. Одним из дополнительных способов взаимодействия Фонда с вкладчиками стал "Мобильный агент"- проект по выездному обслуживанию вкладчиков. В рамках этого проекта во всех регионах сформированы выездные команды специалистов ЕНПФ. Сотрудники Фонда назначают удобное для вкладчика время, место проведения консультации, помогают людям с ограниченными возможностями сформировать и доставить в Фонд необходимый пакет документов для внесения в базу данных и оказания услуги работниками отделов по работе с вкладчиками филиалов Фонда.





Кроме того, мобильные группы ЕНПФ выезжают на предприятия и в организации для проведения презентаций, разъяснения пенсионного законодательства и особенностей казахстанской пенсионной системы. Параллельно на местах оказываются все виды пенсионных услуг, в том числе: оформление заявлений об изменении/дополнении реквизитов вкладчика, выдача заявлений в новой редакции, заключение соглашений о способе информирования и выдача выписок с ИПС.





С начала года мобильные агенты совершили более 4 тыс выездов, во время которых было осуществлено более 113,2 тысяч операций. Работники фонда обслужили 7 120 человек с ограниченными возможностями, оказав им 19,5 тысяч услуг по оформлению выплат и переводов, выдаче выписок о состоянии пенсионного счета, изменению реквизитов и способов информирования.



