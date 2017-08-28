«Средняя-Азия-Центр» - начало истории газовой отрасли Казахстана

В преддверии Дня работников нефтегазового комплекса отечественные газовики отмечают историческую дату. В этом году полувековой юбилей отмечает первый трансконтинентальный магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр».





На праздник в г. Атырау были приглашены гости из ближнего зарубежья, работники магистральной газотранспортной системы и ветераны газовой отрасли. Поздравили газовиков со знаменательным событием заместитель акима Атырауской области Салимжан Накпаев, старший вице-президент по транспортировке и хранению газа АО НК «КазМунайГаз» Ибулла Сердиев, первый заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Мухатай Шанбатыров и от имени руководства ПАО «Газпром» поздравления передал Ренат Янгуразов.









Поздравляя присутствующих, старший вице-президент по транспортировке и хранению газа АО НК «КазМунайГаз» Ибулла Сердиев отметил важное значение МГ «Средняя-Азия-Центр»: «В газовой отрасли Казахстана магистральный газопровод Средняя Азия - Центр занимает особое место.





Надо отметить, что сегодня он находится в отличном техническом состоянии, благодаря работе газовиков Национального оператора КазТрансГаз. Это уникальный газопровод и его мощности, технические характеристики позволяют осуществлять транзит значительных объемов среднеазиатского газа в Россию и далее в Европу, а также реверсом бесперебойно обеспечивать голубым топливом южные регионы Казахстана. С этого года начнется экспорт газа в Китай».









Эта магистральная линия, протяженностью порядка 2700 км, долгие годы занимала место чемпиона мира по протяженности и даже сегодня остается третьей в мире. Маршрут газопровода «Средняя Азия-Центр» пролегает через территорию сразу четырёх государств - Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России.









Строительство газопровода проходило в очень сложных условиях, ведь магистраль пересекает границы различных климатических зон, на его пути очень сложные искусственные и естественные преграды. Например, он проходит через четыре крупнейшие реки Евразии - Аму-Дарью, Волгу, Урал и Оку!





В то время создание такой крупной газотранспортной системы было объявлено Всесоюзной комсомольской ударной стройкой. В правительственных документах этот проект отмечался, как особо ответственная задача, ведь от ее выполнения полностью зависело бесперебойное обеспечение голубым топливом центральных районов страны.





Между собой первопроходцы называли эту стройку «газовой целиной».









В 60-е годы прошлого века, когда строился газопровод «Средняя Азия-Центр», он стал, как сейчас говорят, «прорывным» проектом того времени. Здесь испытывались новейшие технологии и разработки, которые до этого не использовались в мире при строительстве газопроводов такой мощности. Именно здесь оттачивалось мастерство и навыки работников газотранспортной отрасли многих государств. Впервые словосочетание «трансконтинентальная система магистральных газопроводов» стало применяться после завершения строительства системы газопроводов САЦ.





Как рассказал председатель ОО «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли» Павел Климов, этот проект стал «кузницей кадров»: «Многие сегодняшние топ-менеджеры, ведущие инженеры и технические директора, работающие в нефтегазовом секторе Казахстана, России и других стран, в свое время прошли «школу» и получили незаменимый опыт работая именно на магистральном газопроводе «Средняя Азия-Центр». А многие технологии, впервые внедренные и апробированные на этой магистрали, применяются в газотранспортной сфере и сегодня».





Этот газопровод дал начало многим славным трудовым династиям газовиков. Сегодня здесь можно встретить детей тех, кто стоял у истоков строительства и начала работы газопровода «Средняя Азия-Центр», тех, кто вложил свой труд, свои силы еще в 60-десятые годы прошлого века. И они достойно несут свою вахту, несут знамя тех самоотверженных первопроходцев.









Сегодня полную эксплуатацию и техническое обслуживание магистрального газопровода производит АО «Интергаз Центральная Азия», входящее в состав АО «КазТрансГаз». По части казахстанского маршрута работает семь филиалов-управлений магистральными газопроводами и филиал «Инженерно-технический центр».





Несмотря на возраст и в наши дни магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр» остаётся важной составляющей не только для казахстанской, но и для всей газотранспортной системы, через которую среднеазиатский газ транспортируется в Россию и дальше в Европейские страны.





Здесь проведены работы по модернизации и ремонту. В 2007 году был построен лупинг САЦ-4, в 2008 – компрессорная станция «Опорная», в 2013 – станция «Макат». В 2014 году на станциях «Джангала», «Макат», «Опорная» и «Бейнеу» построены реверсы для перекачки газа в южные регионы Казахстана и на экспорт в Китай. К газопроводу «Средняя-Азия-Центр» сегодня подключены крупнейшие в республике месторождения – «Кашаган», «Тенгизшевройл», «Шогырлы» и «Шомышты».



