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Тенге снова отыграл назад

28 августа 2017, 16:30

Первая сделка дневных торгов в понедельник прошла по цене 332,85 тенге и стала минимальной. Максимальная цена достигла 334,11 тенге.

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара США составил 333,78 тенге, сообщает Zakon.kz.

Между тем, по итогам предыдущей, утренней сессии стоимость одного доллара составляла 332,5 тенге.

Первая сделка дневных торгов в понедельник прошла по цене 332,85 тенге и стала минимальной. Максимальная цена достигла 334,11 тенге.

Объем торгов составил 90,95 млн долларов.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.39 по времени Астаны составила 51,97 доллара за баррель.


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