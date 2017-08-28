Женскую сборную РК по легкой атлетике лишили "золота" Универсиады-2017 в эстафете
28 августа 2017, 18:58
«Золото» перешло Швейцарии, «серебро» — Польше, а бронзовыми призерками стали представительницы Японии.
Женская команда Казахстана по легкой атлетике в эстафете 4×100 метров на Летней Универсиаде в Тайбэе (Китай) выиграла золотые медали, однако затем лишилась их, сообщает Sports.kz.
Сборная Казахстана в составе Римы Кашафутдиновой, Виктории Зябкиной, Светланы Голендовой и Ольги Сафроновой пришла к финишу первой, однако уже по итогам забега ее ждали штрафные санкции — дисквалификация за нарушение пункта 163.3 (а) регламента соревнований (выход за границы своей дорожки).
Таким образом, «золото» перешло Швейцарии, «серебро» — Польше, а бронзовыми призерками стали представительницы Японии.
Отметим, что в этом забеге также была дисквалифицирована сборная США (пункт 170.7 — выход за зону передачи эстафетной палочки), а команда Италии снялась по ходу дистанции.
Фото: ФЛА РК
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