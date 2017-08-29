Нацбанк РК: Целевой ориентир инфляции на 2018 год определен на уровне 5-7%
29 августа 2017, 11:02
Инфляция будет устойчиво находиться в пределах целевых границ.
На 2018 год целевой ориентир инфляции определен на уровне 5-7% с дальнейшим постепенным понижением до 4% и ниже к 2020 году и сохранением на данном уровне до конца рассматриваемого периода – 2022 года. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом на заседании Правительства РК в селекторном режиме, передает Zakon.kz.
По его словам, "оценки Национального Банка будущей инфляции и инфляционных ожиданий населения демонстрируют, что инфляция будет устойчиво находиться в пределах целевых границ".
"Политика Национального Банка будет содействовать мерам Правительства в достижении целевых параметров экономического роста. В частности, уровень базовой ставки в реальном выражении будет сопоставим с долгосрочными темпами экономического роста, т.е. не выше 4%, – продолжил Д. Акишев. – Как следствие, во-первых, реальный курс тенге будет обеспечивать сохранение ценовой конкурентоспособности отечественных производителей, во-вторых, повысится доступность кредитных ресурсов для экономики".
Фото: economy.gov.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875350-f9d734b0f584c4ad8866b3628d5c8322
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...