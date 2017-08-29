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Нацбанк РК: Целевой ориентир инфляции на 2018 год определен на уровне 5-7%

29 августа 2017, 11:02

Инфляция будет устойчиво находиться в пределах целевых границ.

На 2018 год целевой ориентир инфляции определен на уровне 5-7% с дальнейшим постепенным понижением до 4% и ниже к 2020 году и сохранением на данном уровне до конца рассматриваемого периода – 2022 года. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом на заседании Правительства РК в селекторном режиме, передает Zakon.kz.

По его словам, "оценки Национального Банка будущей инфляции и инфляционных ожиданий населения демонстрируют, что инфляция будет устойчиво находиться в пределах целевых границ".

"Политика Национального Банка будет содействовать мерам Правительства в достижении целевых параметров экономического роста. В частности, уровень базовой ставки в реальном выражении будет сопоставим с долгосрочными темпами экономического роста, т.е. не выше 4%, – продолжил Д. Акишев. – Как следствие, во-первых, реальный курс тенге будет обеспечивать сохранение ценовой конкурентоспособности отечественных производителей, во-вторых, повысится доступность кредитных ресурсов для экономики".

Фото: economy.gov.kz.

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