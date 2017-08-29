Платить за проезд нужно будет на дорогах Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос.

Три трассы в Казахстане до конца года станут платными , сообщает , сообщает Хабар





Платить за проезд нужно будет на дорогах Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хорго с. Стоимость проезда, как заявили в Министерстве по инвестициям и развитию, будет примерно такой же, как и сейчас на трассе Астана - Щучинск. В течение двух лет платными станут 5 тысяч километров казахстанских дорог.





Строительство трассы Астана-Павлодар протяженностью 420 км началось в 2014 году. Для ремонта ее поделили на 15 участков. Но до 2017 года отремонтировали лишь три из-за недобросовестных подрядчиков, которые в 2015 году выиграли конкурс на реконструкцию 115 км. Зарубежную фирму, которая так и не выполнила обязательства, заменили отечественные подрядчики.





"Участок начинается на 115 км автодороги Астана - Павлодар, заканчивается на 165 км в обход г.Ерементау. Проект в целом позволит сократить протяженность трассы на 5 км", - сказал представитель подрядной организации Ерлан Жанабаев.





Дорога состоит из 4-х слоев - это позволит дорожной одежде выдержать нормативные и прогнозируемые нагрузки движения транзитного транспорта.





В этом году ведется ремонт на 171 км трассы Астана-Павлодар. Там возведут транспортные развязки, мосты, смонтируют водопропускные трубы, скотопрогоны. Стоимость одного километра новой дороги составляет около 600 млн тенге. После ввода в эксплуатацию, трасса станет платной.





"Каждый километр дорог специально рассчитывается, будет приниматься коллегиальное решение. Сегодня на трассе Астана-Щучинск легковые автомобили 1 км стоит 1 тенге, держится в этом направлении, грузовые 20-25 тенге за 1 км", - сказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Сайранбек Бармаков.





Впервые платность на дорогах в Казахстане ввели в 2013 году. Взимается она пока лишь на трассе Астана - Щучинск.





"До 2022 года будет порядка 7 тысяч км автомобильных дорог в РК платными. Это направления в основном, которые будут реконструированы от Астаны до Усть-Каменогорска, Астана- Караганда, Алматы-Талдыкорган, участки в направлении Актау-Бейнеу, Бейнеу-Акжигит, Астана-Петропавловск", - сказал заместитель председателя правления АО НК «Казавтожол» Темирхан Мендыгалиев.





На сегодняшний день трасса Астана-Павлодар готова на 60%. Сдать в эксплуатацию ее планируют в 2018 году. А до конца этого года по новому покрытию будет обеспечен проезд на 320 километрах.



