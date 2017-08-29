Глава Нацбанка рассказал о мерах по развитию финансового рынка в ближайшие годы

На финансовом рынке будет реализована Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, которая принята Правлением Национального Банка. Она предусматривает вливание в капитал крупных банков в виде предоставления субординированного долга на возвратной основе. Об этом сообщил сегодня Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом на заседании Правительства РК в селекторном режиме, передает Об этом сообщил сегодня Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом на заседании Правительства РК в селекторном режиме, передает Zakon.kz





По его словам, ограниченность капитала банков является значимым фактором, сдерживающим предложение кредита, несмотря на существующую избыточную ликвидность.





"Основным условием участия в программе является согласие акционеров банков по пропорциональной докапитализации финансового института, улучшение качества активов и возобновление кредитной активности, – продолжил Д. Акишев. – В течение 5 лет объем неработающих займов банков сократится на сумму более 1 трлн. тенге. Это усилит финансовую стабильность и устойчивость банковской системы, а также обеспечит прирост выдачи новых займов в приоритетные отрасли в размере не менее 300 млрд. тенге ежегодно".





Он также рассказал, что для дальнейшего реформирования рынка ценных бумаг будет продолжена либерализация деятельности эмитентов и инвесторов, максимально упрощено регулирование рынка. Также продолжится совершенствование инфраструктуры фондового рынка и внедрение новых технологий.





"В части страхового сектора планируются изменения в законодательство в области добровольного и обязательного страхования, а также деятельности профессиональных участников и инфраструктурных организаций страхового рынка", – резюмировал Д.Акишев.



