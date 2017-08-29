Эффективность судебной реформы

А. Ахметова,

судья суда № 2 г. Семея

Реализация второго направления Плана нации «100 конкретных шагов» способствует развитию в Казахстане основного принципа правового государства - обеспечение верховенства закона.

На торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, Нурсултан Назарбаев в своем выступлении указал: «Наш Основной Закон стал крепкой основой национальной законодательной системы, создал основу законотворчества, исполнительной власти и независимой судебной системы».

Глава государства в Плане нации «100 конкретных шагов» отметил, что для упрощения доступа граждан к правосудию необходимо перейти с пятиступенчатой системы правосудия (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная надзорная) на трехуровневую (первая, апелляционная, кассационная инстанции), что и было претворено в жизнь с введением нового ГПК, действующего с 1 января 2016 года, и внесением изменений в УПК.

Трехуровневая система включает: суды первой инстанции, к которым относятся районный, городские суды, апелляционная инстанция - областные суды, кассационная инстанция - Верховный Суд.

Переход к трехуровневой системе правосудия обусловлен имеющейся критикой, когда в одном областном суде были сосредоточены две инстанции: апелляционная и кассационная. По мнению некоторых экспертов, такая структура не обеспечила в полной мере независимости судебной апелляции, которая могла испытывать давление при вынесении решения.

Проведенная реформа в настоящее время позволяет в короткие сроки ставить точку в разрешении того или иного дела и, соответственно, обеспечивает своевременную судебную защиту прав и свобод участников судопроизводства. Реформирование привело к сокращению общих сроков нахождения дел в различных судебных инстанциях без их окончательного разрешения по существу, а следовательно, привело к искоренению судебной волокиты, то есть данный переход обеспечивает более быстрое рассмотрение дел до последней судебной инстанции. Такая система правосудия имеется в большинстве зарубежных стран мира и больше всего соответствует международным стандартам.

Переход к трехзвенной системе усиливает роль апелляции, где теперь осуществляется коллегиальное рассмотрение дел, исходя из степени сложности. Реформе подвергнуты вопросы ограничения подсудности, коллегиального рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции, что также положительно должно отразиться на качестве судейской работы. То есть уголовные дела небольшой тяжести и об уголовных проступках, рассмотренные в сокращенном порядке, по вопросам исполнения приговора, постановления следственного судьи рассматриваются единолично судьей апелляционной инстанции и должны находить окончательное решение в областных судах. Все эти меры направлены на то, чтобы избежать умышленного затягивания судебных тяжб стороной, которая не имеет на то достаточных оснований. По остальным категориям дела рассматриваются исключительно коллегиально.

В Верховном Суде обеспечивается предварительное рассмотрение жалоб и ходатайств, при этом необходимо отметить, что в кассационном порядке Верховный Суд рассматривает дела по ходатайствам на вступившие в законную силу приговоры и постановления, вынесенные судами первой инстанции, после их рассмотрения в апелляционной инстанции, протестам прокурора, а также на приговоры и постановления апелляционной инстанции. Предварительное ограничение подсудности имеет место по уголовным делам небольшой тяжести и об уголовных проступках, по судебным актам, вынесенным следственными судьями, однако судебные акты по уголовным делам небольшой тяжести и об уголовных проступках могут быть пересмотрены в кассационном порядке по протесту Генерального прокурора или по представлению председателя Верховного Суда.

Постановления кассационной инстанции могут быть пересмотрены по представлению председателя Верховного Суда или Генерального прокурора.

В случае отмены кассационной инстанцией судебных актов первой и апелляционной инстанций и направлении дела на новое рассмотрение судебные акты, вынесенные при новом рассмотрении, обжалуются в общем порядке.

Сроками обжалования в кассационном порядке судебные акты, вступившие в законную силу, влекущие улучшение положения осужденного, не ограничены, тогда как на ухудшение положения осужденного допускается подача ходатайств, протеста, представления о пересмотре в кассационном порядке в течение года по вступлении судебного акта в законную силу, при этом необходимо отметить, что пропущенные сроки на обжалование или опротестование судебного акта, влекущего ухудшение положения осужденного, восстановлению не подлежат, но допускается пересмотр в Верховном Суде по истечении года с момента вступления их в законную силу в случае, если ходатайство, протест или представление поступили в Верховный Суд до истечения одного года.

Передача функций кассационного рассмотрения в Верховный Суд привела к расширению численного состава судей Верховного Суда, поскольку переход к трехуровневой судебной системе усиливает ответственность Верховного Суда и нагрузку на него. Согласно п. 17 Плана нации на основе проведенной работы по подбору кадров на должности судей Верховного Суда на эти должности переведены судьи из числа действующих судей областей, которые соответствуют определенным критериям по стажу работы в должности судьи, высокому профессиональному уровню, безупречному моральному облику.

Также произошло изменение самой структуры Верховного Суда, что связано с образованием специализированной коллегии. Эта коллегия разрешает инвестиционные споры с участием крупных инвесторов, а также выступает апелляционной инстанцией по инвестиционным спорам, рассмотренным судом г. Астаны.

Для реализации судебной реформы Верховным Судом проведена большая работа - это и разработка, и внесение предложений по изменениям в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы. Новая система судоустройства и новый порядок рассмотрения дел введены с 1 января 2016 года.

Оптимизация инстанций судебной системы усилила роль и значение Верховного Суда как высшей кассационной инстанции.