Министр финансов РК высказался о криптовалютах
29 августа 2017, 12:37
Министерство внимательно изучает текущую ситуацию на рынке криптовалют, сами подходы и информационные технологии.
Министр финансов РК Бахыт Султанов высказался о криптовалютах, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Действительно в экспертных кругах много различных мнений относительно развития криптовалют. Есть мнение о том, что это наиболее надежная система обмена, с другой стороны есть мнение, что, поскольку она не регулируется, здесь могут возникать условия для надувания определенных пузырей", - сообщил министр.
По его словам, министерство внимательно изучает текущую ситуацию на рынке криптовалют, сами подходы и информационные технологии.
"Например, принцип блокчейна мы хотим применять в системе налогового администрирования. Здесь мы достаточно активно с нашими коллегами, в том числе зарубежными этот вопрос изучаем", - отметил Султанов.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: profitliner.com.
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