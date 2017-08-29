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Министр финансов РК высказался о криптовалютах

29 августа 2017, 12:37

Министерство внимательно изучает текущую ситуацию на рынке криптовалют, сами подходы и информационные технологии.

Министр финансов РК Бахыт Султанов высказался о криптовалютах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Действительно в экспертных кругах много различных мнений относительно развития криптовалют. Есть мнение о том, что это наиболее надежная система обмена, с другой стороны есть мнение, что, поскольку она не регулируется, здесь могут возникать условия для надувания определенных пузырей", - сообщил министр.

По его словам, министерство внимательно изучает текущую ситуацию на рынке криптовалют, сами подходы и информационные технологии.

"Например, принцип блокчейна мы хотим применять в системе налогового администрирования. Здесь мы достаточно активно с нашими коллегами, в том числе зарубежными этот вопрос изучаем", - отметил Султанов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: profitliner.com.

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