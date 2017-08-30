Евро за 405, рубль почти за 6: аналитики рассказали почему растет евро, доллар и рубль

Ожидания девальвации последнего после ужесточения антироссийских санкций, оказались напрасными. Деньги северного соседа Казахстана наоборот набрали в весе по отношению к тенге,

После резкого скачка в первых числах августа (долларом на бирже тогда торговали почти по 336 тенге) стоимость «американца» медленно поползла вниз. То же самое произошло и с евро, только сейчас он, в отличие от «зеленого», куда стремительнее набирает высоту.





Валерий Полховский, аналитик Forex Club:





- Евро сейчас укрепляется вдоль всего мирового валютного рынка. Он усиливает очень активно свои позиции против доллара. Мы видим, что он преодолел отметку в 1,20. Пробует там закрепиться. Так как курс доллара к тенге стоит, по большому счету, на месте, то, соответственно, происходит укрепление евро к тенге. Продлится ли эта тенденция? Я думаю, что какое-то время да. Потому что мы видим укрепление евро на фоне того, что европейская экономика достаточно активно восстанавливается.





За российский рубль на бирже еще в начале месяца просили 5 с половиной тенге, а теперь его стоимость приближается к 6. Таких высот в Казахстане валюта северного соседа не достигала последние три года.





Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»:





- Достаточно сильно российский рубль подорожал позавчера и вчера, вернувшись по отношению к доллару на уровни начала лета. На торгах во вторник уже российский рубль по отношению к доллару немножко просел. Можно ожидать соответствующей реакции и казахстанского валютного рынка. То есть на ближайших торгах мы сможем заметить умеренное снижение российского рубля и такой же умеренный рост доллара.





Эксперты говорят, что пока ничего не предвещает укрепление нацвалюты Казахстана по отношению к доллару. По их оценкам, мешает этому (кроме всего прочего) дефицит бюджета, который в этом году составит более полутора триллионов тенге. Правительству нужно что-то делать, и это что-то может привести к удешевлению отечественных денег.





Александр Егоров, аналитик TeleTrade:





- Государственный долг на текущий момент оценивается менее 25 % ВВП. Это достаточно хороший показатель. Для примера – в Японии он приближается к 300 % ВВП. Тем не менее, этот дефицит бюджета можно покрывать как за счет увеличения этого госдолга, либо за счет девальвации. Скорее всего, будет применен и один, и второй механизм. Но в целом, я предполагаю, что все-таки катастрофической девальвации тенге не произойдет. Может быть, курс несколько изменится в сторону увеличения стоимости доллара на казахском национальном рынке – я думаю, до конца года не превысит 350 тенге за единицу американской валюты.



