Что ожидает тенге осенью, рассказали аналитики

По прогнозам, осенью дефицит платежного баланса Казахстана будет давить на курс национальной валюты - тенге, считает руководитель отдела аналитики группы компании Forex Club Николай Ивченко , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ».





«По нашим оценкам, валютная пара доллар/тенге в течение осени будет колебаться в границах 325-355. Для этого есть, несколько причин. Во-первых, фиксируется дефицит платежного баланса Казахстана, который давит на курс национальной валюты. Это связано с продолжающимся оттоком капитала за границу по статье «доходы от прямых инвестиций». Также продолжается отток валюты за границу по статье «портфельные инвестиции», - рассказал Николай Ивченко.





По его словам, экспорт-импорт товаров и услуг продолжает находиться в положительной зоне - около 3 млрд. долларов в квартал. Тем не менее, отметил он, осенью не стоит особо надеяться на увеличение мировых цен на нефть и роста доходов от экспорта энергоресурсов. «Чистый ежемесячный мировой спрос на нефть в мире будет колебаться около нулевой отметки (баланс спроса и предложения). Поэтому цены на нефть до конца года, скорее всего, будут колебаться около текущих отметок: 50 долларов за баррель марки Brent.





Однако волатильность на рынке нефти будет возрастать», - прогнозирует эксперт. «Во второй половине осени мы ожидаем начало роста курса доллара в мире по отношению ко всем валютам так, как начнут проявляться позитивные признаки в экономике и вероятность повышения процентной ставки в США, скорее всего, снова превысит 50% (сейчас 39%). Это будет также оказывать некоторое давление на тенге», - также отметил он.





Ранее, после решения Нацбанка о снижении базовой процентной ставки, заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова высказывала мнение, что это логичный шаг с точки зрения удешевления кредитов и поддержки реального сектора экономики, но, как правило, он ведет к ослаблению курса национальной валюты. По ее словам, вероятно, временный обвал курса тенге в августе можно было объяснить ожиданием снижения базовой ставки. 29 августа cредневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже составил 334,70 тенге за доллар, с ростом американской валюты на 1,26 тенге. Между тем председатель Нацбанка РК Данияр Акишев считает, что значительное улучшение показателей платёжного баланса в первом полугодии 2017 года снижает дальнейшие риски для курсовой политики при условии стабильности мировых цен на позиции казахстанского экспорта.





Автор: Дамир Байманов