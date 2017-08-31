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В Таразе состоялся массовый велопробег

31 августа 2017, 09:06

Главная цель мероприятия – празднование Дня Конституции Республики Казахстан, развитие массовых видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.

Сегодня в Таразе на центральной площади «Достык» состоялся традиционный велопробег среди жителей области, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

В велопробеге приняли участие аким области Карим Кокрекбаев, заместители акима области, акимы районов, сотрудники региональных управлений и учреждений, работники акционерных обществ, предприятий и учреждений города, студенты вузов, а также любители активного отдыха и велосипедного спорта. Мероприятие собрало более 800 человек.



В своей приветственной речи аким области пожелал участникам велопробега удачи.

Традиционно очередной велопробег стартовал в 10:00, участники велоколонны проехали порядка 10 км от площади «Достык» до международного аэропорта "Аулие-ата".



Главная цель проведения мероприятия – празднование Дня Конституции Республики Казахстан, развитие массовых видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение интереса и доступности велоспорта для жителей области.



Напомним, что в регионе систематически занимаются физической культурой и спортом свыше 314,5 тысяч человек или 28,2 % населения области.



Отметим, что с начала года в области проведено 1564 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 227,8 тысяч человек.

Ляззат Бекбаева

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

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