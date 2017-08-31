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Имя известного государственного деятеля присвоили школе в Таразе

31 августа 2017, 12:29

В этой школе дети из малоимущих семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

Сегодня школе-гимназии №53, которая находится в микрорайоне «Астана» города Тараз, присвоили имя известного государственного и общественного деятеля Каратая Турысова, передает пресс-служба акима Жамбылской области.



В торжественном мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, жена известного деятеля Аскергуль Жамбайбеккызы, а также жители города, учителя и ученики школы.
На первом этаже школы установили бюст Каратая Турысова. Здесь же в ходе торжественного открытия ученики прочитали свои стихи, посвященные известному земляку.



Также гости побывали в учебном кабинете имени К.Турысова, осмотрели фотовыставку и написали свои самые теплые слова в книге пожеланий.



Необходимо отметить, что в этом году школу отремонтировали. В школе сейчас работают 170 педагогов, обучаются 2060 учеников. В школе 41 учебный кабинет, 2 спортивных зала, компьютерные кабинеты и актовый зал. С текущего года физику, химию и биологию здесь будут преподавать и на английском языке.



В этой школе дети из малоимущих семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием, а внешкольные кружки позволяют учащимся более эффективно использовать свое свободное время.



Кроме этого, средний показатель на ЕНТ выпускников школы-гимназии №53 в 2016-2017 учебном году составил – 88 баллов.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

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