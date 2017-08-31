Взрыв на шахте в Карагандинской области

В момент аварии на шахте находились 136 человек.

31 августа около 4 часов утра в Шахтинске на шахте им. Казахстанская произошел внезапный выброс метана.





В момент аварии на шахте находились 136 человек, из них трое — в аварийной выработке. В 05:35 работник шахты обнаружил тела трех пострадавших без признаков жизни. В результате ЧП погибли Ахметжанов Рустам Ренатович, 1983 года рождения, Руденко Валерий Валентинович, 1980 года рождения и Шебанов Максим Сергеевич, 1986 года рождения. У всех троих остались жены и дети.





Предварительной причиной взрыва названо газодинамическое явление, из-за которого произошел выброс метана.





В ликвидации последствий аварии работали 60 горных спасателей. В данный момент создана межведомственная комиссия по расследованию причин ЧП. В нее вошли специалисты ДЧС области, департамента промышленной безопасности, министерства труда и компании "АрселорМиттал Темиртау".



