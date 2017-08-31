В обменниках Алматы доллар подскочил до 340 тенге
31 августа 2017, 16:27
Средний курс продажи доллара 339.42, а покупки 338.35 тенге за доллар.
В обменниках Алматы доллар подскочил до 340 тенге, передает Zakon.kz.
По итогам дневной сессии KASE, по результатам торгов на спот-рынке:
- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 337,61 тенге за доллар США при объеме торгов 176 450 тысяч долларов США;
- по доллару США с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 401,28 тенге за евро при объеме торгов 250 тыс. евро;
- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- по евро с расчетами Т+0 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7743 тенге за рубль при объеме торгов 71 000 тысяча рублей;
- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 51,1300 тенге за юань при объеме торгов 350 тысяч юаней.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 337,04 тенге за доллар (+2,34), суммарный объем торгов – 296 000 тыс. USD (+58 900 тыс.).
На рынке операций валютного свопа:
- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +10,1674 % годовых при объеме торгов 402 500 тыс. USD;
- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
В торгах приняли участие 28 банков.
Торги инструментами USDKZT_TOM, EURUSD_TOM и USDKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными и выходными днями в США 4 сентября (День труда) и в Казахстане 1 сентября (Первый день Курбан-айта).
По данным портала Kurs.kz, тенге упал до 340. Средний курс продажи доллара 339.42, а покупки 338.35 тенге за доллар.
Фото: zakon.kz
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