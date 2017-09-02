Капитан «Астаны» Фабио Ару - 12 на тринадцатом этапе «Вуэльта Испании»
2 сентября 2017, 02:00
Триумфаторами этапа стали итальянские гонщики Маттео Трентин из команды «Quick-Step Floors».
Завершился 13 этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании» длиною 195.1 километров, сообщает Sports.kz.
Триумфаторами этапа стали итальянские гонщики Маттео Трентин из команды «Quick-Step Floors», финишировавший первым и Джанни Москон из «Sky» ставший вторым, замкнул тройку лидеров датчанин Сёрен Краг Андерсен из «Sunweb».
Лидер «Астаны» Фабио Ару завершил этап 12-м.
Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Луис Леон Санчес - 20-м, Мигель Анхель Лопес - 23-м, Алексей Луценко - 32-м, Пельо Бильбао - 57-м, Сергей Чернецкий - 99-м, Никита Стальнов - 133-м, Лоуренс де Вриз - 160-м. «Вуэльта Испании». 13-й этап Коин - Томарес, 195.1 километров 1. Маттео Трентин (Италия, «Quick-Step Floors») - 4:25:13 2. Джанни Москон (Италия, «Sky») 3. Сёрен Краг Андерсен (Дания, «Sunweb») 12. Фабио Ару (Италия, «Астана») 20. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») 23. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») - +0:07 32. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») - +0:26 57. Пельо Бильбао (Испания, «Астана») - +1:28 99. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») - +3:49 133. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») - +4:53 160. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») - +6:15 Общий зачет: 1. Крис Фрум (Великобритания, «Sky») - 53:48:06 2. Винченцо Нибали (Италия, «Bahrain Merida») - +0:59 3. Эстебан Чавес (Колумбия, «Orica-Scott») - +2:13 7. Фабио Ару (Италия, «Астана») - +2:37 10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») - +3:58 31. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») - +35:05 37. Пельо Бильбао (Испания, «Астана») - +51:31 86. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») - +1:45:57 93. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») - +1:49:14 132. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») - +2:15:53 146. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») - +2:24:04.
Фото: inform.kz
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