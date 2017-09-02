Серена Уильямс стала матерью

35-летняя Уильямс тем не менее вскоре намерена вернуться на корт.

Знаменитая американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс родила дочь. Вес новорожденной - 3,09 кг, передает Росбалт





35-летняя Уильямс тем не менее вскоре намерена вернуться на корт. В декабре появилась информация о помолвке Серены с американским предпринимателем Алексисом Оганяном.





Позднее стало известно о беременности 23-кратная победительницы турниров серии «Большого шлема».



