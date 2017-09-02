В Акмолинской области открылась крупная макаронная фабрика

Предприятие с полным циклом переработки выпускает муку, а также 11 видов короткорезанных макарон и жайму.

Сегодня аким области в Аршалынском районе принял участие в открытии мельнично-макаронного комплекса ТОО ХПП «Анар», который был построен в целях реализации поручения Президента страны по развитию продовольственного пояса вокруг Астаны, передает Zakon.kz





Предприятие с полным циклом переработки выпускает муку, а также 11 видов короткорезанных макарон и жайму. Мощность комбината в сутки составляет более 170 тонн мучных изделий, постоянной работой обеспечены 90 человек.









Здесь М.Мурзалин, поздравив с открытием нового предприятия, подчеркнул, что сегодня Акмолинская область является основным поставщиком продуктов питания для жителей столицы.





Следует отметить, в Акмолинской области в рамках реализации программы по продовольственному поясу вокруг столицы строятся такие проекты, как Макинская птицефабрика производительностью 60 тысяч тонн, который является самым крупным проектом по переработке мяса птицы не только в области, но и в целом по стране. В настоящее время в целях обеспечения жителей столицы экопродуктами, в области реализуется 12 проектов на общую сумму 11,4 млрд тенге.





Кроме того, в этот день аким области принял участие в Дне знаний в средней школе им. И.Кұтпанұлы села Жибек жолы. Отметим, данная школа на 600 мест была построена в 2011 году и сегодня здесь обучаются 852 учащихся, из них 121 первоклассник.









В торжественной обстановке М.Мурзалин вручил сертификат на приобретение нового автобуса, необходимого для перевозки детей из близлежащих сел.







