Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Исекешев: Конфликт произошел между сотрудниками охранных организаций и иностранных работников на бытовой почве

2 сентября 2017, 23:09

Проведены переговоры, инцидент исчерпан, будут приняты меры.

Аким Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент в столице, передает Zakon.kz

"По ситуации на Абу Даби плаза. Произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранных работников на бытовой почве. На данный момент на место выехали представители государственных и правоохранительных органов. Проведены переговоры, инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соответствующие меры.
Просим воздержаться от лишних комментариев во избежании конфликтных ситуаций и провокации ", - отметил градоначальник.

Фото: 365info.kz


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...