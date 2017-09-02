Исекешев: Конфликт произошел между сотрудниками охранных организаций и иностранных работников на бытовой почве
2 сентября 2017, 23:09
Проведены переговоры, инцидент исчерпан, будут приняты меры.
"По ситуации на Абу Даби плаза. Произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранных работников на бытовой почве. На данный момент на место выехали представители государственных и правоохранительных органов. Проведены переговоры, инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соответствующие меры.
Просим воздержаться от лишних комментариев во избежании конфликтных ситуаций и провокации ", - отметил градоначальник.
Фото: 365info.kz
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