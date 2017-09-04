Польские болельщики уверены в победе над Казахстаном

После семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.

Сайт Sportowefakty.wp.pl провел голосование, чтобы выявить предпочтения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан , сообщает , сообщает Sports.kz





69% любителей футбола уверены, что поляки реабилитируются за поражение в последнем матче от Дании (0:4). 31%, напротив, не впечатлила последняя игра, и они не верят, что поляки обыграют Казахстан. Всего в опросе приняло участие 23 865 читателей сайта.





Матч Польша — Казахстан состоится 4 сентября (5 сентября — в Казахстане) в Варшаве и начнется в 00:45 по астанинскому времени.





Напомним, после семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.





Фото: sports.kz



