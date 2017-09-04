"Барыс" сохранил третье место на Востоке КХЛ
4 сентября 2017, 09:17
Хоккейный клуб из столицы Казахстана по потерянным очкам опережает омский "Авангард" в регулярном сезоне КХЛ.
Хоккейный клуб "Барыс" из столицы Казахстана в воскресенье в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги 2017-18 годов проиграл по буллитам на выезде магнитогорскому "Металлургу" со счетом 2:3, сообщает Sputnik Казахстан.
"Барысу" в этом матче пришлось постоянно быть в роли догоняющего: на 16-й минуте игрок "Авангарда" Мэтт Эллисон открыл счет в этом матче, на 27-й минуте Оскар Осала удвоил преимущество хозяев льда. Однако "Барыс" отыграл одну шайбу еще до второго перерыва — на 33-й минуте отличился Найджел Доус.
Счет 2:1 в пользу хозяев держался до 39-й минуты матча, когда Доус в большинстве оформил дубль — и перевел игру в овертайм. В овертайме голов не было, хотя "Магнитка" имела в нем двухминутное численное преимущество. В серии же буллитов (команды исполнили их по 7 с каждой стороны) удачнее оказались хозяева льда: решающий бросок исполнил Сергей Мозякин.
"Я благодарен своей команде в том плане, что выдали потрясающий матч и при счёте 0:2 не потерялись и сравняли, затем ещё выстояли в меньшинстве, проверили характер. Это при том, что мы играли с лучшей командой нашего хоккея последних двадцати лет", — цитирует главного тренера "Барыса" Евгения Корешкова.
Он напомнил, что "Барыс" в настоящее время "омолодился, немного перестраивается", и в его составе появились новые игроки, и с чемпионата Казахстана в том числе. "Они выдают больше, чем сто процентов. Поэтому у меня ни к кому претензий нет", — подчеркнул наставник казахстанского клуба.
После этой игры "Барыс" с десятью очками после пяти матчей остался на третьем месте таблицы Восточной конференции КХЛ: у идущего четвертым омского "Авангарда" также 10 баллов в активе, но после 6 игр. Следующий матч регулярки казахстанская команда сыграет 5 сентября в Уфе против местного "Салавата Юлаева".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) – клубное хоккейное соревнование, созданное на базе российской хоккейной Суперлиги (чемпионата России), в котором участвуют 22 клуба из России и по одному – из Казахстана, Белоруссии, Латвии, Словакии, Финляндии, Китая и Хорватии.
КХЛ было создано в противовес Национальной хоккейной лиге, где играют канадские и американские хоккейные клубы, и куда ежегодно уезжают лучшие европейские игроки.
Участники первенства КХЛ разбиты на Восточную и Западную конференции, по восемь лучших команд из которых по результатам регулярного сезона выходят в плэй-офф своих конференций.
Пары матчей на вылет формируются следующим образом: первая команда конференции играет с восьмой командой этой же конференции, вторая – с седьмой и так далее. Победители конференций разыгрывают между собой в серии до четырех побед Кубок Гагарина – высшую награду КХЛ.
Фото: официальный сайт ХК "Барыс"
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