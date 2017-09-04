"Барыс" сохранил третье место на Востоке КХЛ

После этой игры "Барыс" с десятью очками после пяти матчей остался на третьем месте таблицы Восточной конференции КХЛ: у идущего четвертым омского "Авангарда" также 10 баллов в активе, но после 6 игр. Следующий матч регулярки казахстанская команда сыграет 5 сентября в Уфе против местного "Салавата Юлаева".

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) – клубное хоккейное соревнование, созданное на базе российской хоккейной Суперлиги (чемпионата России), в котором участвуют 22 клуба из России и по одному – из Казахстана, Белоруссии, Латвии, Словакии, Финляндии, Китая и Хорватии.





КХЛ было создано в противовес Национальной хоккейной лиге, где играют канадские и американские хоккейные клубы, и куда ежегодно уезжают лучшие европейские игроки.





Участники первенства КХЛ разбиты на Восточную и Западную конференции, по восемь лучших команд из которых по результатам регулярного сезона выходят в плэй-офф своих конференций.





Пары матчей на вылет формируются следующим образом: первая команда конференции играет с восьмой командой этой же конференции, вторая – с седьмой и так далее. Победители конференций разыгрывают между собой в серии до четырех побед Кубок Гагарина – высшую награду КХЛ.