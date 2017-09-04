Сборная Франции по футболу сенсационно потеряла очки в матче с Люксембургом
4 сентября 2017, 14:46
Встреча двух команд состоялась в воскресенье в Тулузе и завершилась со счетом 0:0.
Сборная Франции по футболу не сумела одержать победу над командой Люксембурга, в рамках отборочного матча чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
Встреча двух команд состоялась в воскресенье в Тулузе и завершилась со счетом 0:0.
Французская команда с 17 очками лидирует в отборочной группе, шведы (16) - вторые, голландцы (13) замыкают тройку. У сборной Болгарии 12 очков. Команды Люксембурга и Белоруссии набрали по 5 очков.
Фото Livesport
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