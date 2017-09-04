Сборная Франции по футболу сенсационно потеряла очки в матче с Люксембургом

Встреча двух команд состоялась в воскресенье в Тулузе и завершилась со счетом 0:0.

Сборная Франции по футболу не сумела одержать победу над командой Люксембурга, в рамках отборочного матча чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.





Встреча двух команд состоялась в воскресенье в Тулузе и завершилась со счетом 0:0.





Французская команда с 17 очками лидирует в отборочной группе, шведы (16) - вторые, голландцы (13) замыкают тройку. У сборной Болгарии 12 очков. Команды Люксембурга и Белоруссии набрали по 5 очков.



