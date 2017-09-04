Какие еще дороги станут платными, рассказали в МИР РК

До конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тыс. км.

Официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию РК Мурат Жуманбай опубликовал список будущих платных автодорог, сообщает «Казинформ»





По его словам, в текущем году начался монтаж системы взимания платы на автодорогах Астана-Темиртау (132 км) и Алматы-Капшагай (42 км). Во втором полугодии планируется начать монтаж системы на автодороге Алматы-Хоргос (295 км). К концу года на данных участках планируется запустить систему.





«Вместе с тем до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тыс. км (Капшагай-Талдыкорган, Астана - Костанай - граница РФ, Павлодар - граница РФ, Актобе - Уральск - граница РФ, Атырау - Доссор - Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана, граница РФ - Актобе - Кызылорда, Тараз - Кайнар, Щучинск - Кокшетау - Петропавловск - граница РФ, Уральск - граница РФ, Астана - Павлодар, Актау - Бейнеу, Кызылорда-Шымкент-Тараз, Шымкент - граница Узбекистана)», - написал Мурат Жуманбай.





По информации официального представителя, на внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице всемирно известных компаний (Kapch, FETC, РТ-Инвест) с софинансированием средств у ЕБРР (период реализации 2018-2019 годах). В настоящее время АО «НК «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму 150 млн долларов США. В целом, планируется 6,5 тыс. км автодорог сделать платными.







