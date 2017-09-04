Беременная жена Руни сбежала из дома с тремя детьми

Это произошло после встречи футболиста с другой девушкой.

Беременная жена форварда английского футбольного клуба «Эвертон» Уэйна Руни Колин сбежала из дома вместе с тремя детьми, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

Как отмечает издание, Колин переехала к родителям. Причиной такого решения стало езда Руни в нетрезвом виде вместе с девушкой по имени Лаура Симпсон. Также сообщается, что игрок «ирисок» опасается за свой брак.

Ранее сообщалось, что 1 сентября Руни был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в полицейском участке. Футболист был отпущен под залог, а наставник «Эвертона» Рональд Куман собирается оштрафовать нападающего.

Фото eurosport.com