EXPO 2017: анонс мероприятий на 6 сентября

Что посмотреть на международной выставке в среду.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 10: 00 в Холле Энергии наЭКСПО-2017 пройдет Форум волонтеров, где состоится церемония награждения лучших активистов, которые внесли свои вклад в проведение Международного проекта президента. В мероприятии примут участие: Председатель Правления

АО НК «Астана «ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, Министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев, аким города Астана Асет Исекешев.





В 11:00 в состоится празднование Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов. В мероприятии примет участие Генеральный директор Национального Медиа совета ОАЭ Мансура Аль Мансури. Казахстанскую делегацию возглавитзаместитель министра по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев.





Объединённые Арабские Эмираты входят в состав Совета по возобновляемым источникам энергии вместе Германией, Францией, США и Австралией среди развитых стран, а также с Сенегалом, Королевством Тонга, Эритреей и Мали, представляющих в Совете развивающиеся страны.

Страна занимает первое место в мире по потреблению электроэнергии на душу населения - 16021 кВт, что в 5,4 раза выше, чем в среднем в мире и в 1,3 раза выше, чем потребление на душу населения в США. ОАЭ также имеет самый большой в мире «углеродный след», т.е. количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа в пересчете на душу населения.





В 11:00 в павильоне Китая стартует «Неделя провинции Шаньдун». На церемонии открытия примут участие: заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Ван Цзиньчжэнь, заместитель директора Шаньдунского Постоянного комитета ВСНП СяГэн, временный поверенный в делах посольства Китая в Казахстане ЛюЦзянпин, руководство Министерства энергетики Казахстана и Южно-Казахстанской области.

Провинция Шаньдун имеет богатый опыт участия в Выставках и неоднократно показывала себя одной из лучших. И в этот раз на ЭКСПО-2017 провинция Шаньдун вновь взяла на себя ответственность провести финальные представления цикла недель мероприятий разных городов и провинций.

В 15:00 состоитсяспециальный день Фонда Международного развития ОПЕК. В мероприятии примет участие генеральный директорФонда ОПЕК Сулайман Аль-Хербиш.

Идея создания Фонда возникла на Международном Саммите Монархов и Глав государств-членов Организации стран – экспортёров нефти состоявшейся в марте 1975 года в Алжире. Спустя год, в январе1976 года был создан Фонд ОПЕК для содействия партнерству Юг-Юг с другими развивающимися странами во всем мире с целью искоренения нищеты.На данный момент организация присутствует в 134 странах - 53 находятся в Африке, 43 - в Азии, 31 - в Латинской Америке и Карибском бассейне, а 7 - в Европе.





В 17:15 в павильоне Российской Федерации состоится состоится презентация, посвященная совместным проектам ПАО «Транснефть» и Музеев Московского Кремля, в ходе которой гости смогут ознакомиться со специально подготовленной для ЭКСПО-2017 уникальной мультимедийной голографической выставкой экспонатов Музеев Московского Кремля: венца, скипетра и державы Михаила Федоровича Романова.





В мероприятии примут участие Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. С приветственным словом выступят Генеральный директор АО «МЕРО ЧР», Председатель Правления Международной Ассоциации транспортировщиков нефти Станислав Бруна и Генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов. Международная ассоциация транспортировщиков нефти - это динамично развивающееся международное объединение, созданное для поддержки и координации усилий участников по эффективному развитию и обмену информацией о новых технологиях и передовом опыте компаний, осуществляющих деятельность в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов. В рамках сотрудничества между ПАО «Транснефть» и Музеями Московского Кремля проводят ряд крупных выставочных мероприятий за рубежом, среди которых особое место занимает ЭКСПО-2017 в Астане.



