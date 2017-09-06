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Дуров раскрыл подробности вербовки в ФБР

6 сентября 2017, 09:09

Сотрудники ведомства интересовались его работой над соцсетью и запросами российских властей данных на пользователей.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подробно рассказал о попытках агентов ФБР завербовать его. Интервью с 32-летним миллионером публикует издание The Baffler.

По словам Дурова, ФБР заинтересовалось им еще в 2014 году, после продажи доли «Вконтакте», и первое общение с агентами американской спецслужбы состоялось на границе США. Сотрудники ведомства интересовались его работой над соцсетью и запросами российских властей данных на пользователей.

После запуска Telegram два сотрудника ФБР без предупреждения пришли к нему в арендованное через Airbnb жилье — считается, что о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель. Агенты предъявили ему некую подписанную судьей бумагу и предложили наладить некий канал передачи информации на конкретных пользователей.

Также он утверждает, что ФБР пыталось предложить одному из сотрудников Telegram несколько десятков тысяч долларов. «Наши разработчики и так миллионеры. Мы им хорошо платим, и их не подкупить подобным предложением», — заявил изданию Дуров.

12 июня Дуров впервые заявил о попытке американских правительственных учреждений подкупить его сотрудников. По его словам, это случилось во время недельного визита команды в США в 2016 году.

Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. В том же году СМИ сообщали, что он получил гражданство государства Сент-Китс и Невис. В мае стало известно, что предприниматель перебрался на постоянное место жительства в Финляндию.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Albert Gea / REUTERS.

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