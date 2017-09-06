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Эксперты предложили создать в Казахстане международную организацию по энергии

6 сентября 2017, 09:39

После согласования с экспертами Манифест будет представлен президенту страны – Нурсултану Назарбаеву.

Об этом на 12-ой финальной серии форума «Энергия будущего» сказал президент Всемирного форума по устойчивому развитию доктор Раджендра Пачаури.

«Это позволит, чтобы Казахстан не только двигался к устойчивой энергии, но и контактировал с другими организациями, которые впоследствии будут способствовать глобальному переходу к новой энергии», - отметил Пачаури.

Его арабская коллега – ректор института Масдар Бехжат аль-Юсуф также выразила мнение, что предложение по созданию в Казахстане данной организации является очень значимым. «Идея создания мировой организации по энергии является отличным предложением и если его поддержат, то можно надеяться, в будущем благодаря этому удастся снизить выбросы выхлопных газов, объединить молодежь и оказать поддержку государству в вопросе перехода на альтернативные источники. Данная организация должна стать связующим звеном между Центральной Азией и всем миром», - резюмировала спикер.

По словам выступающих, выбрав тему «Энергия будущего» Казахстан продемонстрировал дальновидность и желание стать лидером в данной сфере. В качестве наследия выставки Казахстан должен закрепиться в качестве лидера за счет проведения преобразований в своем собственном энергоснабжении и потреблении.

Напомним, в Астане прошла заключительная сессия «Перспективы будущего» форума «Энергия будущего», состоявшего из 12 конференций. В течение трех месяцев в нем приняли участие порядка 500 международных экспертов. Заключительным документом по итогам форума является принятие Манифеста принципов и ценностей. Вчера его проект представили главе АО «НК «Астана Экспо-2017» Ахметжану Есимову. После согласования с экспертами Манифест будет представлен президенту страны – Нурсултану Назарбаеву.



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