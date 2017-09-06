Во сколько обойдется возрождение туранского тигра в Казахстане?

По предварительным оценкам, на первые десять лет работ по возрождению вида в Казахстане понадобится 50 миллионов долларов.

В 30 годы двадцатого века на территории Центральной Азии и Закавказья обитало необыкновенное животное, которые прославилось своим ярко-рыжим окрасом шерсти. Именно туранский тигр прославил тургайские леса по всей Средней Азии. Однако в 70-х годах было официально признано, что он исчез как вид из-за уничтожения его среды обитания. Последний раз закавказского тигра видели в дельте Амударьи в 1957 году. Но сейчас в Казахстане активно обсуждается программа реинтродукции этого животного в районе озера Балхаш. Во сколько обойдется Казахстану его возрождение, что еще необходимо предпринять для успешной реализации программы, - в обзорном материале Во сколько обойдется Казахстану его возрождение, что еще необходимо предпринять для успешной реализации программы, - в обзорном материале BNews.kz.





В последний раз туранского тигра видели в 1954 году в Таджикистане. Основной причиной его исчезновения видят в нарушении среды обитания животного. В те годы Таджикистан активно осваивал территории на юге республики, именно там, где находились тугайные леса, - места его обитания. Леса превращались в поля для хлопчатника. Из 90 тысяч гектаров тугайных лесов в 30-е годы к 50-м осталось всего 24 тысячи. Теперь хлопчатник на этих территориях почти не выращивают, поля стоят голыми – почва засолена, и расти на ней ничего не будет. Место, где в последний раз видели туранского тигра в Таджикистане, – это заповедник «Тигровая балка» в двухстах километрах от Душанбе.









Эти непроходимые заросли были идеальным местом обитания для туранского тигра. Животное было крайне осторожным, и соседства с человеком избегало. К тугайным зарослям местное население даже не приближалось из-за страха перед тигром, и дикие звери, которые обитали в пойменных лесах рядом с этим хищником, не страдали из-за человека. Шел естественный процесс, пока в него не вмешался человек.

Ученые доказали, что он генетически очень близок к тигру амурскому, который сейчас относится к вымирающим видам. Специалисты считают, что его можно завезти в Казахстан, и попробовать восстановить вымершую популяцию.









Инициатором проекта выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, а Казахстан поддержал идею. В результате два года назад была разработана программа по реинтродукции туранского тигра на территории Центральной Азии.

Совместные исследования показали, что дельта реки Или к югу от озера Балхаш пригодна для возрождения подвида. Это 500 тысяч гектаров, которые являются заказниками национального парка ««Алтын Эмель». В настоящий момент в качестве первоочередных мероприятий планируется создание кормовой базы для тигров в ближайшие 5-7 лет. Для этого необходимо завозить на территорию будущей реинтродукции около 50-60 бухарских оленей ежегодно.

Как рассказал эксперт, участвующий в проекте от республики, – вице-президент Казахстанского национального географического общества, заместитель директора по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, зоолог Сергей Скляренко, - туранский тигр является подвидом. Генетически все существующие расы тигра близки, способны между собой скрещиваться, давать плодовитое потомство. Поскольку туранский тигр очень близок к амурскому, для его восстановления вполне вполне можно завозить амурских тигров. Однако для реализации программы необходимо создать ряд сопутствующих условий.









«Привезти тигра – это самое легкое, что может быть в этом деле. Объективно. Они животные не то что бы слабые – не котят же привезут, а относительно взрослых зверей... Самое сложное – это восстановление экосистемы. Это восстановление, во-первых, тугайного леса. Он в плохом состоянии, а чтобы начал восстанавливаться, нужно обеспечить нормальное поступление воды, снизить потребление ее хозяйствами, там потери около 50%, вода бездарно тратится. Нужно бороться с пожарами, с незаконной вырубкой, с выпасом скота, который съедает там все, что запрещено, но он там пасется. Второй существенный момент – это кормовая база. Одному тигру в год надо порядка 50-60 кабанов. В данный момент там плотность копытных примерно в 10 раз ниже. Должна подняться численность косулей, джейрана. В идеале туда еще надо перевести бухарского оленя. А для того, чтобы оленя вывозить на Или, где для него идеальные места, надо наладить охрану. И вот пошла цепочка – одно без другого невозможно», - рассказал С.Скляренко.

По предварительным оценкам, на первые десять лет работ по возрождению вида в Казахстане понадобится 50 миллионов долларов.

«Доноры, вроде, обещают 10 млн долларов. Это, вроде бы, деньги и, вроде бы, немаленькие. Но если делать что-то такое всерьез, то в масштабах страны это деньги не то, чтобы очень большие. Но вот то же – моя любимая тема – «Кок-Жайляу»: там на первом этапе только на инфраструктуру планировалось потратить порядка 700 млн долларов. Ну вот, сравните масштабы. То есть государство в принципе, морально, готово было выкинуть такие деньги только на инфраструктуру. То есть для государства эти 10 млн долларов это вообще ничего», - отметил собеседник агентства.









«По предварительным оценкам, два года назад это считали – реализация программы потребует около 50 млн долларов США на первые 10 лет. Из них 20 млн планирует привлечь WWF, а 30 млн – цитирую – «планируется мобилизовать из бюджета Республики Казахстан, фонда охраны природы Республики Казахстан (такого, кстати, не существует, по крайней мере, фонда с таким названием), Казахстанского географического общества и так далее». Ну вот, грубо они посчитали – 50 млн долларов где-то на 10 лет. Но опять же первая часть в программе прописана не очень тщательно – что касается восстановления экосистемы. 50 млн – это очень глазомерная оценка, я так могу сказать», - пояснил эксперт.

Кроме того, как объяснил Скляренко, есть и еще одна сложность в инвестировании проекта – иностранные доноры не дают денег на не краснокнижные виды.

«Одно из требований у международных доноров для того, чтобы они начали финансирование, – это включение тигров в Красную книгу Казахстана. На международном уровне такая практика существует – включать в Красную книгу виды, которых на данный момент в стране нет. Это статус «исчезнувший в дикой природе» (Extinct in the Wild, EW). Но если вида нет в списке, то его и нет. У нас получается, что тигра и нет. Это такая эфемерная вещь. И странно тратить деньги на вещь, которая никак не обозначена. Сейчас формулировка в законе подправлена. Географическое общество, наша Ассоциация сохранения биоразнообразия лоббировали продвижение этой поправки в закон. И среди этих поправок – как раз возможность внесения в Красную книгу видов, исчезнувших в дикой природе», - добавил эксперт.



