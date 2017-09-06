Депутат предложил объявить 4 июля в Казахстане Днём предпринимателя

Сегодня в Астане на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК с депутатским запросом к Премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву обратился мажилисмен Азат Перуашев , передает , передает Zakon.kz





В своем обращении он отметил важность декриминализации статьи 215 Уголовного Кодекса РК «Лжепредпринимательство». По его словам, значение этого шага для отечественного бизнеса трудно переоценить.





«На протяжении десяти лет предприниматели через палату «Атамекен» и партию «Ак жол» постоянно обращались по этой проблеме к государственным органам. Наша фракция поднимала её в парламенте более 30 раз. Хотелось бы отметить важный исторический факт: ровно за 25 лет до этого, 4 июля 1992 года, президент Назарбаев подписал один из первых законов Независимого Казахстана - Закон "О защите и поддержке частного предпринимательства" . Мы полагаем возможным вернуться к нашему предложению об объявлении 4 июля профессиональным Днём предпринимателя Казахстана», - заявил Перуашев.





Депутат напомнил, что аналогичные профессиональные праздники предпринимателей давно есть в России (26 мая), Украине (3 сентября), Кыргызстане (20 сентября). Более того, с 2009 года существует и Всемирный день предпринимателя, который отмечается 15 апреля. В США National Entrepreneurs Day был учреждён в 2010 году и отмечается в ноябре.





«В Казахстане же подобной даты до сих пор нет, хотя первый закон о защите предпринимателей среди стран СНГ был принят именно президентом Назарбаевым ещё на заре нашей Независимости. И дело не в праздновании, праздников у нас достаточно, а в признании государством труда предпринимателей как важного фактора социально-экономического развития страны», - сказал депутат.





Кроме этого, Азат Перуашев предложил внести поправки и в Налоговый кодекс , а именно поставить на утрату принцип «сторнирования» в п.2) ст.115 и п.п.1) п.3 ст.257, предусматривающих исключение из зачёта расходов и сумм НДС и КПН по операциям с лжепредприятием.





«Существование данных норм приводило к массовым нарушениям интересов добросовестных предпринимателей. Судом признавалось лжепредприятием одно предприятие, а финансовые санкции накладывались на всех его контрагентов, включая добросовестный бизнес. Доначисления НДС, КПН, штафов и пени исчислялись десятками миллионов тенге и нередко доводили предприятия до разорения, включая не только малые и средние, а порой и крупные предприятия», - подчеркнул он.





По данным Перуашева, Генеральная прокуратура выявила, что из зарегистрированных в стране 70 тысяч субъектов предпринимательства в форме юридических лиц, подобным финансовым санкциям за чужие нарушения подверглись более 35 тысяч предприятий - практически половина всех предприятий в стране, хотя лжепредприятиями были признаны единицы из них.





Сегодня перечень лжепредприятий вообще убран с официального сайта Комитета госдоходов, а нормы о санкциях всё ещё остаются.





«Ситуация вызывает определённое беспокойство ещё и потому, что в ходе «правительственного часа» в этом же зале Мажилиса 16 января этого года руководство комитета госдоходов заявляло, что намерено сохранить сторнирование недоимок по налогам с контр-партнёров, даже после декриминализации лжепредпринимательства. К сожалению, как показывает этот затянувшийся спор, у бизнеса иногда уходят годы, чтобы доказать вроде бы очевидные вещи. Фракция «Ак жол» считает крайне важным до конца устранить эту несправедливость, поставить жирную точку в десятилетней дискуссии о лжепредпринимательстве, перелистнуть и забыть эту страницу», - подытожил мажилисмен.



