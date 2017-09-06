Молодежка «Барыса» потерпела поражение в игре против Магнитогорска

Хоккейный клуб "Снежные Барсы" (молодежная команда астанинского "Барыса") в среду уступила в выездном матче в Магнитогорске местным "Стальным Лисам".

Матч поначалу складывался удачно для казахстанской команды: за полторы минуты до первого перерыва Евгений Шинкарецкий вывел "барсов" вперед, а на 33-й минуте Егор Ярошенко удвоил преимущество гостей. Однако на 39-й минуте игры хоккеисты "Стальных Лис" Егор Коробкин и Байрас Абдуллин за 18 секунд восстановили равновесие в счете.

Едва начался заключительный период встречи, как Игорь Швырев впервые в этом матче вывел "лис" вперед, под самый занавес матча "Снежные Барсы" на пять минут получили численное преимущество из-за дисциплинарного штрафа соперника, однако это большинство гостей обернулось голом магнитогорца Никиты Рожкова в ворота казахстанского клуба.

Таким образом, "Стальные Лисы" взяли реванш за поражение со счетом 2:0, которое "молодежка" "Барыса" нанесла им в первом матче этих команд 4 сентября.

Следующий матч "Снежные Барсы" проведут в Оренбурге против местных "Сарматов" 8 сентября, в этот же день в Магнитогорск на игру регулярного чемпионата приедет усть-каменогорский "Алтай".

"Алтай" после одного поражения в Оренбурге по буллитам и одной победы над "Сарматами" в основное время матча занимает с 4 очками второе место в Восточной конференции МХЛ (вечером 6 сентября его может подвинуть с этого места уфимский "Толпар" в случае победы над "Спутником" из Альметьевска). "Снежные Барсы" с тремя очками находятся на седьмом месте на Востоке Молодежной лиги.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: аккаунт команды "Снежные барсы" в соцсети



