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Внесены дополнения в Правила об исчислении заработной платы работников государственных организаций образования

Аннотация к документу: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 315 «О внесении дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2008 года № 40 «Об утверждении Правил об исчислении заработной платы работников государственных организаций образования, финансируемых за счет средств бюджета» (не введен в действие)

В частности, правила дополнены пунктом 40-2 следующего содержания:

«40-2. Учителям государственных организаций образования, имеющим сертификат о прохождении тестов по одной из следующих систем: APTIS, IELTS, TOEFL, по уровням В1-Intermediate, B2-Upper-Intermediate или C1-C2-Advanced и языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке согласно приложению к диплому и реализующим учебные программы основного среднего и общего среднего образования по предметам физики, химии, биологии, информатики на английском языке, производится доплата в размере 200% от базового должностного оклада. Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

7 сентября 2017, 10:07
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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