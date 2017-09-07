Тренер сборной РК по тяжелой атлетике опроверг отстранение команды от ЧМ в США
7 сентября 2017, 12:19
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по тяжелой атлетике не будет допущена к участию в чемпионате мира-2017 в Анахайме из-за допинговых нарушений.
Тренер сборной РК по тяжелой атлетике Юрий Мельников опроверг сообщение об отстранении команды от участия в Чемпионате мира, передает Казинформ.
"Решение об отстранении от участия в чемпионате мира пока никто не принимал. Это будет рассматриваться в конце сентября в Бухаресте. А пока то, что пишут в СМИ, что якобы уже сняли сборную Казахстана - это ложная информация. Еще раз повторяю: заседание комиссии пройдет в Бухаресте в конце сентября, и только там будет принято решение", - прокомменитировал главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Юрий Мельников.
Напомним, ранее сообщалось, что сборная Казахстана по тяжелой атлетике не будет допущена к участию в чемпионате мира-2017 в Анахайме (США) из-за допинговых нарушений. Как отмечалось, Казахстан окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в ЧМ-2017, под санкции также попадут сборные России, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.
Фото: sports.kz.
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