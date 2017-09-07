Во Франкфурт едет практически серийный электрокроссовер VW I.D. Crozz

Немецкий автогигант VW официально анонсировал новинку, которая дебютирует на Международном автосалоне во Франкфурте – практический серийный электрокроссовер I.D. Crozz Concept.

Напомним, впервые этот концептуальный прототип был официально представлен в рамках Шанхайского автосалона 2017 года. Известно, что в немецкий Франкфурт приедет концепт с немного пересмотренным дизайном, который приближён к серийному авто.





Какие ещё изменения произойдут в концепте Volkswagen I.D. Crozz Concept, в компании пока не уточняют. Ранний прототип был оснащён двумя электрическими моторами, суммарная мощность которых составляла 302 лошадиные силы.









Также в оснащение шанхайского концепта I.D. Crozz входил комплект аккумуляторных батарей, ёмкостью 81 кВт/ч. Согласно данным производителя, на одной «заправке» электрический кросс способен преодолевать порядка 500 километров. Максимальная скорость автомобиля ограничена 180 км/ч.

Также стоит напомнить, что концептуальный кроссовер Volkswagen I.D. Crozz Concept является третьей электрической моделью в линейке I.D., после хэтчбека I.D. и минивэна I.D. Buzz. Все три электрокара непременно встанут на конвейер: хэтчбек – в 2019 году, потом кроссовер, а минивэн должен дебютировать в начале следующего десятилетия.



