Казахстанские гонщики выиграли все призовые места Кубка нации в Южной Корее

Победителем многодневки стал 17-летний велосипедист из Талдыкоргана Игорь Чжан Казахстанские гонщики продемонстрировали уверенную и слаженную работу в групповых гонках всех четырех этапов, не дав соперникам из других стран ни единого шанса на победу в генеральной классификации.

Завершилась многодневная гонка на шоссе Tour de DMZ 2017, являющейся одним из этапов Кубка Нации. Гонка стартовала 3 сентября в Южной Корее, в ней приняли участие юниоры из 21 команд, среди которых и национальная сборная Казахстана, сообщает Zakon.kz





Казахстанские гонщики продемонстрировали уверенную и слаженную работу в групповых гонках всех четырех этапов, не дав соперникам из других стран ни единого шанса на победу в генеральной классификации.





Победителем многодневки стал 17-летний велосипедист из Талдыкоргана Игорь Чжан, он же стал лучшим сразу в двух номинациях: «лучший молодой гонщик» и «классификация по очкам». Помимо золотой медали, копилка нашей сборной после данного соревнования пополнилась также серебром и бронзой: второе место занял Даниил Марухин, а третье – Олжас Баембаев. Победа в «горной классификации» также досталась казахстанцу – Олжасу Баембаеву. Евгений Федоров, Глеб Брусенский и Нурберген Нурлыкасым разместились на 4-й, 6-й и 9-й строчках генеральной классификации соответственно.





«Первый и последний этапы были равнинными, а второй и третий – горными, и именно благодаря горным этапам ребятам удалось показать такие высокие результаты. Этому во многом способствовала хорошая подготовка – перед соревнованием мы провели 18 тренировочных дней на Чимбулаке. Да и в целом все сошлось удачно. Спортсмены приехали в хорошей физической и психологической форме, настроенные, погода была благоприятная. Думаю, соперникам было непросто с нами соревноваться. Теперь нам предстоит важнейший старт сезона – чемпионат мира. Будем готовиться к нему в Алматы», - прокомментировал тренер юниорской сборной Вадим Горбачевский.





Напомним, что чемпионат мира по велосипедному спорту на шоссе 2017 года пройдет в Норвегии с 16 по 24 сентября.