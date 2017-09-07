«АвтоВАЗ» рассказал о «начинке» универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

Согласно появившейся информации на официальном сайте марки, практичные модели LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross будут предложены с такими же моторами, что и одноимённый седан.





То есть, отечественные «сараи» можно будет купить с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 106 (148 Нм) и 122 (170 Нм) лошадиные силы. Оба силовых агрегата соответствуют экологическому стандарту Евро-5.





В качестве трансмиссии будет выступать механическая 5-ступенчатая коробка передач и роботизированная коробка АМТ. Как сообщалось ранее, серийное производство универсала LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross должно стартовать в Ижевске в самое ближайшее время.





Помимо всего прочего, на официальном сайте «АвтоВАЗа» появились новые фотографии интерьера универсала LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, выполненного в сером цвете. Согласно опубликованной информации, универсалы можно будет купить в цвете «Ледниковый», «Сердолик», «Ангкор», «Карфаген», «Блюз», «Фантом», «Плутон», «Чёрная жемчужина», «Платина» и «Марс».

При этом стоит отметить, что последний колер доступен исключительно для «проходимого сарая» LADA Vesta SW Cross. В настоящий момент цены и комплектации универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross неизвестны.



