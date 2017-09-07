В Казахстане изгнать из себя рептилоида можно за 50 тыс. тенге
7 сентября 2017, 17:18
Оказалось, что у нас есть эксперты в этой области.
Журналисты NV.kz регулярно мониторят видео, которые загружают карагандинцы на свои youtube каналы. Это видео искренне удивило. Оказалось, что у нас есть эксперты в области изгнания рептилоидов.
Кто же такой «рептилоид»:
Рептилоид — гипотетическая раса человекоподобных рептилий, представители которой чаще всего (хотя и не всегда) изображаются как имеющие внеземное происхождение, а также наделённые интеллектом и способностью принимать облик человека.
Мальчика ввели в гипноз и давали команды по правильному изгнанию существа. Такой сеанс стоит 50 тыс. тенге. Так же человек, который проводит сеансы гипноза, обучает в гипнотическом состоянии детей точным наукам и лечит от неизлечимых болезней.
"Если вы в себе обнаружили рептилоида, убедительная просьба не изгонять существо. Он вам всегда сможет составить хорошую компанию и поговорить о внеземных цивилизациях", - советуют эксперты.
Фото с сайта fakeoff.org
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