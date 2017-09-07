ЗКО отправила мясо на экспорт в Иран

После прошлогоднего визита главы государства Н.Назарбаева в Иран, начались налаживаться деловые связи между предпринимателями двух государств. Позже делегация во главе с акимом ЗКО А.Кульгиновым также побывала в Иране, где прошли переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве. После положительных переговоров был подписан договор между иранской компанией и ТОО «Батыс Марка Ламб», который находится в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.





Согласно договору ТОО «Батыс Марка Ламб» до конца года должна поставить в Иран 1500 тонн охлажденного мяса ягненка. В рамках этого соглашения первая партия была отправлена в Иран в июле текущего года из аэропорта Атырау, вторая партия отправилась в Тегеран вчера прямым рейсом из международного аэропорта Уральска.









ТОО «Батыс Марка Ламб» - это предприятие, которое в сутки режет 1400 голов ягнят и производящее разделанное мясо в вакуумных упаковках. Строительство этого объекта было начато в 2013 году и было запущено спустя 2 года. Сегодня это предприятие, обеспечивающее работой более 80 человек, является первым в Казахстане комплексом, оснащенным по последнему слову техники, обрабатывающее мясо мелкого скота и ориентированное непосредственно на экспорт.













В прошлом году предприятие экспортировало 180 тонн ягнятины в соседнюю Российскую Федерацию. До конца этого года планируется экспорт еще 50 тонн мяса в РФ.





- Мы производим экологически чистый продукт. Поэтому наша продукция высоко ценится в Иране. В рамках соглашения с иранской стороной мы отправили вторую партию охлажденной ягнятины. У иранских предпринимателей есть определенные требования к мясу: это обязательно должно быть мясо ягненка мужского пола. Наша продукция отвечает всем требованиям, предъявляемым к качеству. С поставкой сырья нет никаких проблем. Мы принимаем скот от крестьянских и частных хозяйство области. В планах экспорт мяса и в другие страны, - сказал в интервью директор ТОО «БатысМаркаЛамб» Руслан Темирболат.





Иранский ветврач Насер Кареми, отметил, что больше всего им понравилось качество продукции, где соблюдены все нормы.





Потенциал сельскохозяйственной отрасли Западного Казахстана очень высокий. Уже сейчас есть страны, которые проявляют интерес к этой сфере экономики региона. Сейчас с ними ведутся переговоры о сотрудничестве.



